Haagse oud-wethouder Richard de Mos vrijgesproken in corruptiezaak

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is vrijdag vrijgesproken in de corruptiezaak waar hij van verdacht werd. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken.

De Mos viel zijn - ook allen van corruptie vrijgesproken - medeverdachten huilend in de armen na de uitspraak. Op de publieke tribune werd luid geklapt en gejoeld.

Het Openbaar Ministerie had 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen De Mos. Guernaoui hoorde een eis van 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk.

Donaties

De twee zitten momenteel in de gemeenteraad van Den Haag. De Mos is ook lid van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De Mos is oprichter van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. In 2018 kreeg die partij de meeste stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Mos en Guernaoui werden vervolgens wethouder. Een jaar later viel de Rijksrecherche hun kantoren op het stadhuis en hun woningen binnen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze ervan dat ze bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan hun partij.