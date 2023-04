Prison Break in de Belgische Ardennen: tien gevangenen ontsnapt met slijpmachine

In de Waalse gevangenis van Saint-Hubert zijn gistermiddag tien gevangenen ontsnapt. Drie van hen zijn vanochtend gespot bij Marche-en-Famenne in de Ardennen en even later ingerekend. Zeven anderen houden zich vermoedelijk nog schuil in de bossen.

De klopjacht op de rest is nog in volle gang. Er komt een intern onderzoek waaruit moet blijken hoe het mogelijk is dat de gevangenen een slijpmachine konden bemachtigen, een gat in de omheining konden maken en er met z'n tienen ongezien tussenuit konden piepen. “De voortvluchtigen hebben niks te eten. Langer dan enkele uren zou hun vlucht niet meer mogen duren”, reageert de procureur des konings van de provincie Luxemburg Etienne Donnay.

Drie groepen

“De voortvluchtigen raakten opgesplitst in een groep van vier en twee groepen van drie”, zegt commissaris Vincent Léonard. “Er is een grote kans dat ze een flinke afstand hebben afgelegd. We blijven patrouilleren op de wegen rond het bos. Dit gaan ze niet heel lang kunnen volhouden, want ze hebben niets te eten. Tenzij iemand een gsm kon bemachtigen natuurlijk, maar dat denk ik niet. Volgens mij is het een kwestie van uren vooraleer we hen allemaal te pakken zullen hebben.”

Waarom het onwaarschijnlijk zou zijn dat de gevangenen een mobieltje op zak hebben, terwijl het ze klaarblijkelijk zelfs gelukt is om een werkende slijptol te bemachtigen, is onduidelijk. Daarnaast is het ook zonder smartphone heel goed mogelijk om voedsel en transport te regelen.

De gevangenen zaten allemaal vast vanwege drugsgerelateerde misdrijven. Burgemeester Pierre Henneaux van Saint-Hubert verzekert het publiek dat de gevangenen niet gevaarlijk zijn. De politie zet honden, helikopters en drones in om de overgebleven zeven zo spoedig mogelijk in te rekenen.