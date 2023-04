El Chapo’s zonen doodden hun vijanden door ze te voeren aan tijgers

De zonen van de beruchte baas van het drugskartel Joaquin "El Chapo" Guzmán doodden hun vijanden door ze levend te voeren tijgers die ze hielden als huisdier. Dat staat in een aanklacht van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

De jongens bekend als de Chapitos, of kleine Chapo's, worden beschuldigd van het persoonlijk ontvoeren, martelen en doden van hun slachtoffers terwijl ze toezicht hielden op de grootste fentanyl-handelsoperatie ter wereld.

In een gruwelijk incident dat in het 65 pagina's tellende document wordt beschreven, keken twee van de broers , Jesús Alfredo Guzmán Salazar en Iván Archivaldo Guzmán Salazar, toe hoe een Mexicaanse federale agent ongeveer twee uur lang werd ondervraagd door een groep sicarios, of huurmoordenaars , bekend als de "nini's".

Een kurkentrekker werd in de spieren van het slachtoffer gestoken en eruit gerukt voordat hete chilipepers in zijn open wonden en neus werden gestoken. Hij werd uiteindelijk doodgeschoten door Iván en gedumpt in de buurt van een motel langs de federale snelweg.

"Terwijl veel van deze slachtoffers werden neergeschoten, werden anderen dood of levend gevoerd aan tijgers van Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de beklaagden, die de tijgers op hun boerderijen grootbrachten en als huisdieren hielden."