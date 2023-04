Meivakantie op Schiphol: zo omzeil je gratis de rij bij de securitycheck

De meivakantie is begonnen en dus gaat het weer gigantisch druk worden op Schiphol. Dat betekent weer lange rijen, hoge werkdruk en ziekteverzuim onder de beveiligings- en bagagemedewerkers en kans op stakingen. Hoe beweeg jij je met je hawaii-shirt aan het beste door dit mijnenveld?

De meeste reizigers hebben hun tickets al maanden geleden geboekt, maar ook de lastminutes gaan als warme broodjes over de toonbank vanwege de tegenvallende weersverwachtingen. Dit betekent dat er dit jaar per dag meer dan 70.000 mensen zullen vertrekken vanaf de nationale luchthaven, 14 procent meer dan vorig jaar (58.000) en bijna net zoveel als voor corona in 2019 (72.000).

Het zal dus weer een drukte van belang worden, mogelijk met rijen tot buiten de draaideuren van het vliegveld. Schuifelend naar de incheckbalie en dan doorsjokken naar de beveiliging. Schiphol heeft nu een nieuw wapen in de strijd gegooid om de doorstroom bij de securitycheck te verbeteren. Een makkelijke, gratis oplossing om de rijen voor een deel te omzeilen.

Boek een tijdslot

Het is sinds kort mogelijk om een tijdslot te reserveren voor de securitycheck bij vluchten binnen Europa (Schengengebied). Binnen drie dagen voordat je vlucht vertrekt, kun je online een blok van een kwartier aanvinken, waarna je een QR-code ontvangt in de mail. Deze code wordt op de luchthaven gescand door een medewerker van Schiphol. Je mag dan de reguliere rij overslaan. Kom wel op tijd! Is het kwartier voorbij, dan vervalt de reservering en mag je alsnog in de gewone rij aansluiten. Op dit moment maakt ongeveer een op de tien reizigers gebruik van deze gratis dienst.