Belgische viroloog Marc Van Ranst krijgt taart in zijn gezicht

De bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst is zondag in Brugge belaagd met een kersentaart. Hij laat op Twitter weten dat een "dappere strijder" het gebak in zijn gezicht gooide, kort voor een vooraf aangekondigde lezing over pandemieën.

Het incident vond plaats bij de ingang van het gebouw waar de lezing werd gehouden. Van Ranst, hoogleraar aan de KU Leuven, zag daar een jongeman met een kartonnen doos. Daarin zat de taart die de man even later in het gezicht van de viroloog gooide. Van Ranst herkende de persoon zelf niet.

De viroloog heeft geen verwondingen overgehouden aan het incident dat hij als "vervelend" omschrijft. Hij deed aangifte bij de politie. De lezing kon ondanks het incident doorgaan, maar na een vertraging van ongeveer vijf minuten. "Gezicht afgeveegd en daarna mijn lezing gegeven. De rest van de taart was best lekker", deelde Van Ranst op Twitter met foto's van na het taartincident.

Belangrijke rol

Van Ranst was tijdens de coronapandemie een belangrijke adviseur van de Belgische regering en trad regelmatig op in de media om over het coronavirus te praten. Hij vergaarde in zowel zijn thuisland als in Nederland veel bekendheid. Dat leidde onder meer tot bedreigingen tegen de viroloog, waardoor hij in 2021 wekenlang moest onderduiken.

In Nederland stond Van Ranst ook bekend om zijn botsingen met Willem Engel, voorman van de inmiddels opgeheven actiegroep Viruswaarheid. Ze stonden meermaals tegenover elkaar in de rechtbank. De coronascepticus probeerde Van Ranst veroordeeld te krijgen voor smaad en laster, maar werd daarin niet gesteund door de rechtbank.