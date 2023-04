Zeeuws restaurant van Sergio Herman verliest beide Michelinsterren

Het botert blijkbaar al een tijdje niet meer als vanouds bij het voormalige sterrenrestaurant Pure C van Sergio Herman in het Zeeuwse Cadzand. Het etablissement verliest beide Michelinsterren en komt in de befaamde gids niet meer voor.

Dit nieuws komt bovenop het verlies van chefkok Syrco Bakker, die aan het einde van deze maand uit de Zeeuws-Vlaamse keuken vertrekt om op eigen benen te gaan staan. “Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven”, zei hij eerder over deze keuze. Bakker gaat een restaurant openen in Ubud, Indonesië.

De reden waarom Pure C beide sterren moet inleveren, is nog niet duidelijk. Het ligt in ieder geval niet aan het vertrek van de chef. Bij andere restaurants waar de chef vertrekt, zoals bij het Vlaamse Hof van Cleve blijven de sterren gewoon behouden. “De drie sterren die Michelin sinds 2005 aan Hof van Cleve gaf werden namelijk toegekend aan het restaurant en niet aan de chef”, vertelde culinaire kenner Willem Asaert aan HLN. “We spreken altijd van sterrenchefs, maar in realiteit gaan de sterren naar de naam van het restaurant.”