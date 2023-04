Kanker blijft belangrijkste doodsoorzaak, veel minder coronadoden

Het CBS houdt elk jaar bij waaraan mensen in Nederland doodgaan. In 2022 stierven in totaal 170.0000 mensen, van wie 8200 aan corona. Dat is een stuk minder dan in de pandemiejaren, toen zo’n 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van corona stierven.

De belangrijkste doodsoorzaak blijft kanker. Daaraan sterft 28 procent van de Nederlanders

Wel gingen er ten opzichte van 2021 meer mensen dood aan hart- en vaatziekten (23 procent), psychische stoornissen en ziekten in het zenuwstelstel (samen 13 procent), en in long- en luchtwegen (8 procent). Ook waren er meer sterfgevallen door andere natuurlijke doodsoorzaken.

Trouw wijst op de opmerkelijke stijging van het aantal mensen dat sterft na een val. Van 2016 tot 2020 steeg het aantal sterfgevallen met meer dan 50%. Dit is een verontrustende trend die zorgvuldig onderzoek rechtvaardigt. Het is essentieel om te begrijpen waarom deze valpartijen plaatsvinden en wat er gedaan kan worden om ze te voorkomen. Elke oplossing moet rekening houden met de onderliggende oorzaken, zoals leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, medicijnen, levensstijlkeuzes (zoals dieet). In 2022 stierven 6300 Nederlanders als gevolg van een val. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de jaarcijfers over doodsoorzaken. Ter vergelijking: in de jaren voor de coronacrisis was het gemiddelde aantal valdoden 4200. Eerder bleek al dat die stijgende trend vooral onder verpleeghuisbewoners te zien is.