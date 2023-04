Man opgehangen in Singapore vanwege smokkel van 1 kilo cannabis

De smokkel van 1 kilo cannabis is in Singapore meer dan genoeg om de doodstraf te krijgen. Een 46-jarige Singaporees is om die reden woensdag opgehangen.

De VN hadden nog opgeroepen om de doodstraf 'dringend te heroverwegen' maar volgens Singapore blijft de doodstraf een effectief afschrikmiddel tegen drugshandel. Veel andere landen in de regio, zoals Thailand, zijn daar van afgestapt.

De inwoner van Singapore werd in 2017 medeplichtig bevonden aan een 'samenzwering om 1017,9 gram cannabis te verhandelen'. Voor de helft daarvan kun je in het land ook al de doodstraf krijgen. Het was de eerste executie in een half jaar in Singapore en de twaalfde sinds vorig jaar.