WHO waarschuwt: “Groot biologisch gevaar door bezetting van viruslab door rebellen in Soedan”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is erg bezorgd over de bezetting van een biolab in Soedan waar virusmonsters van dodelijke ziekten als polio, mazelen en cholera zijn opgeslagen. De organisatie heeft het over een 'extreem, extreem gevaarlijke' situatie.

“Een van de vechtende partijen heeft het lab veroverd en alle technische medewerkers weggestuurd. De instelling is volledig onder de controle van de rebellen. Ze gebruiken het klaarblijkelijk als een militaire basis”, zegt WHO-vertegenwoordiger van Soedan Nima Saeed Abid tegen CBS News. Het is onduidelijk welke van de twee partijen het biolab heeft overgenomen.

Abid kreeg maandag telefonisch bericht van het hoofd van het nationale lab in Khartoem over de penibele situatie. “Er kleeft een groot biologisch gevaar aan de bezetting van het nationale gezondheidslaboratorium”, zegt hij. Er worden allerlei dodelijke virusmonsters bewaard in het lab. “Naast het gevaar van chemische stoffen is het gevaar van biologische stoffen erg groot, ook vanwege het uitvallen van generatoren.”

Soedan is al tien dagen het strijdtoneel van twee vechtende legergroepen, de Sudanese Armed Forces en de Soedanese paramilitaire groep RSF. Nagenoeg alle buitenlanders zijn met veel kunst- en vliegwerk geëvacueerd. Een Nederlander landde zelfs met een schotwond op luchthaven Eindhoven.

Dinsdag is een wapenstilstand ingegaan van 72 uur, maar het is de vraag of de vechtersbazen zich hieraan gaan houden. Eerdere afspraken hierover zijn continu geschonden. Ondertussen proberen honderdduizenden mensen het land te ontvluchten naar buurlanden Egypte, Tsjaad en Zuid-Soedan.