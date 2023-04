Tweetal betrapt op plaatsen brandbom in Rotterdam

Een tweetal dat vermoedelijk een brandbom wilde plaatsen bij een portiek in de Van Speykstraat in Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad aangehouden. Volgens de politie zagen alerte getuigen gerommel bij de portiek, waardoor agenten tijdig konden ingrijpen en de brandbom niet is ontstoken. Specialisten zijn ingeschakeld om de brandbom te onderzoeken.

Op de Van Speykstraat in het Oude Westen en de Crooswijkseweg in Rotterdam-Crooswijk vonden eerder deze week explosies plaats. In de Van Speykstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag ook geschoten, waardoor een portiek schade opliep. De politie hield woensdagavond voor de explosies al een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan.

Door de explosies raakten woningen en portieken beschadigd en sneuvelden ruiten. Niemand raakte daarbij gewond. Volgens de politie was de impact voor bewoners en de buurt immens. Die zette een groot team op de zaak en doet nog verder onderzoek.