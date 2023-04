We zijn niet jaloers op de koning: bijna 90 procent van de Nederlanders zou niet willen ruilen

Prinses worden is misschien een droom van kleine meisjes, op volwassen leeftijd weten we wel beter: het is helemaal niet leuk om koning Willem-Alexander of prinses Amalia te zijn. Maar liefst 87 procent van de Nederlanders wil geen koning worden.

Dat blijkt uit onderzoek van Time2Play. Maar hoewel we dus bepaald geen trek hebben in een koninklijk bestaan, vieren we wel massaal Koningsdag. Maar liefst 59 procent van de Nederlanders gaat iets doen vandaag: 37 procent bezoekt een vrijmarkt, 24 procent gaat naar een festival en 23 procent gaat langs bij vrienden.

Wat we dan het liefst eten op deze feestelijke dag? 41 procent van de Nederlanders gaat voor de klassieker, een oranjetompouce. En zetten we dan ook nog het volkslied in? De meerderheid zeker niet: slechts 42 procent weet het eerste couplet van het Wilhelmus tot een goed einde te brengen.