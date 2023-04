Nederlandse ‘seriële spermadonor’ blijkt ook kinderen te hebben in België

Een man die in Nederland terechtstaat omdat hij meer dan 500 donorkinderen zou hebben verwekt, terwijl de limiet in Nederland 25 is, blijkt ook in België actief te zijn geweest.

Jonathan Jacob Meijer, 41 jaar, muzikant, is verwekker van meer dan 500 donorkinderen in meerdere landen, tot in Australië toe. Tegen alle wensouders zei hij hetzelfde: dat hij de wettelijke ­limiet van 25 donorkinderen niet zou overschrijden.

Meijer staat er terecht na een aanklacht van een Nederlandse moeder en de Stichting Donorkind. Het vonnis wordt vandaag verwacht.

Al in 2017 stopten Nederlandse ­fertiliteitsklinieken met het gebruiken van het donorsperma van Meijer, nadat gebleken was dat hij elf verschillende klinieken gedoneerd had. Dat is in Nederland ­verboden. Ook zou hij jarenlang gedoneerd hebben via de commerciële Deense spermadatabank Cryos, waar hij geregistreerd stond als ‘Ruud’ en geprezen werd als ‘vrijwilliger, muzikant en iemand die graag mensen helpt’.

Volgens De Standaard staat nu vast dat hij ook veel kinderen heeft in België.