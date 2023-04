Massadonor moet stoppen met verstrekken sperma

Een zaaddonor die inmiddels al zeker 550 kinderen heeft, moet stoppen met het verstrekken van zijn sperma. Als hij toch doorgaat, moet hij een dwangsom van 100.000 euro per donatie betalen. Bovendien mag hij niet tegen wensouders zeggen dat hij bereid is om sperma te doneren en mag hij geen advertenties plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald.

De zaak was aangespannen door Stichting Donorkind. Die zegt dat de massadonatie gevaarlijk is voor de gezondheid van de kinderen, en later eventueel van hun kinderen. Zij zouden zonder het te weten een kind kunnen krijgen met een halfbroer- of zus.