Witte Huis geeft foto’s vrij van dag dat Bin Laden werd gedood

Het Witte Huis heeft foto's vrijgegeven van sleutelmomenten in het Witte Huis tijdens de aanval in 2011 op het omheinde complex van Osama bin Laden, die daarbij werd doodgeschoten. The Washington Post heeft meer dan 900 foto's verkregen van die dag en er 23 van gepubliceerd. De foto's zijn op 1 mei 2011 gemaakt door officiële fotografen van het Witte Huis. Het gaat onder andere om beelden van topambtenaren die elkaar de hand schudden nadat ze gehoord hadden dat Bin Laden was gedood en president Barack Obama die wereldleiders belt met het nieuws. Bin Laden was de oprichter van terreurnetwerk al-Qaeda en het brein achter de aanslagen van 11 september 2001, waardoor meer dan 3000 mensen om het leven kwamen. Op 29 april 2011 gaf Obama toestemming voor de inval in het complex in Abbottabad in Pakistan. Inlichtingenrapporten hadden aangegeven dat het de waarschijnlijke verblijfplaats was van Bin Laden. Op 30 april woonde Obama het diner van de White House Correspondents' Association bij, waar hij onder meer grappen maakte ten koste van Donald Trump. Een dag later volgde hij vanuit de zogeheten War Room in het Witte huis, in het gezelschap van onder anderen de legertop en toenmalig buitenlandminister Hillary Clinton, de inval door Amerikaanse commando's in Pakistan.