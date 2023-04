Golden retriever loopt 64 kilometer (!) terug naar zijn baasjes die hem niet meer wilden

Golden retriever Cooper was niet langer welkom bij zijn baasjes in Noord-Ierland, die hem daarom naar een asiel hadden gebracht. Maar hij liet het er niet bij zitten en wist puur op instinct de 64 kilometer terug naar huis af te leggen.

Nigel Fleming uit het Noord-Ierse Dungannon had Cooper geadopteerd uit het asiel, toen de hond op 1 april plots verdween. Pas 27 dagen later werd hij teruggevonden bij de woning van de mensen die eerder van hem af wilden.

Op instinct zou hij de 64 kilometer terug naar huis hebben afgelegd, al klinkt dat onwaarschijnlijk. "Cooper is een slimme jongen”, zegt een woordvoerder van Lost Paws NI. "Zijn instinct bracht hem terug naar een plek die hij kende. Onderweg doorkruiste hij hoofdwegen, bossen, velden en landwegen door een gebied waar hij nog nooit eerder was geweest. Hoe hij het deed, zullen we nooit weten, maar het is hem wel gelukt.”

"Ik zit hier naar hem te kijken en kan nog steeds niet geloven dat hij thuis is”, vertelt Fleming aan de lokale televisiezender BelfastLive. De golden retriever was flink afgevallen tijdens zijn tocht, maar volgens Flemimg komt hij langzaam weer op krachten.