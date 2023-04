Paus: het Vaticaan is betrokken bij een vredesmissie in Oekraïne

Het Vaticaan is betrokken bij pogingen een einde te maken aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne, zei paus Franciscus zondag in het vliegtuig dat hem vanuit Hongarije terugbrengt naar Rome. Details over de betrokkenheid van de kerk gaf hij echter niet. "Er is nu een missie aan het werk, maar die is nog niet openbaar. Zodra die openbaar is, zal ik details onthullen", zei de paus. De paus voegde eraan toe dat hij de situatie in Oekraïne had besproken met de Hongaarse premier Viktor Orbán en met bisschop Hilarion, een vertegenwoordiger van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Boedapest. "Tijdens deze bijeenkomsten spraken we niet alleen over Roodkapje. We spraken over al deze dingen. Iedereen is geïnteresseerd in hoe we vrede kunnen bewerkstelligen."