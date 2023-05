Yogadocente Denise Ermes (37) in coma na Mexicaanse rituele detox

Detox is niet zonder risico. De Rotterdamse yogadocente Denise Ermes (37), die in Mexico bijna stierf na een spiritueel reinigingsritueel, ligt nog steeds in kritieke toestand op de intensive care in het ziekenhuis.

Ze deed tijdens een yogavakantie een kriya-reiniging, waarbij zout lauwwarm water wordt gedronken om ’lichaam en geest te reinigen.’ De reiniging werd haar bijna fataal. Nadat Ermes meermaals bloed overgaf, sloeg de yogaschool alarm. De Rotterdamse werd naar een privékliniek in badplaats Puerto Escondido gebracht, waar bleek dat haar slokdarm was gescheurd en dat ze een klaplong had.

Heeft detoxen zin? Nee, zegt voedingsdeskundige Marjanne Prins in De Telegraaf. „Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat detoxen helpt om gifstoffen kwijt te raken.”

Detox-diëten zijn tegenwoordig erg populair en lijken erg aantrekkelijk voor mensen die snel willen afvallen, gezonder willen eten en hun lichaam willen ontgiften. Er zijn zoveel detox- methoden die beloven om je lichaam te reinigen, maar de vraag blijft: zijn ze effectief en vooral, zijn ze veilig? In dit artikel zullen we enkele verschillende soorten detox bespreken en de mogelijke voordelen en risico's die ermee verbonden zijn.

Detox verwijst naar ontgiften van het lichaam van gifstoffen. Het lichaam produceert dagelijks gifstoffen zoals bijvoorbeeld luchtvervuiling, alcohol en slecht voedsel. Detox-diëten zijn bedoeld om deze schadelijke stoffen af te voeren, wat kan helpen bij gewichtsverlies en verbeterde gezondheid op de korte en lange termijn.

Terwijl het idee om uw lichaam te detoxen aantrekkelijk kan klinken, zijn er enkele risico's aan verbonden. Crashdieet kan leiden tot een tekort aan voedingsstoffen in het lichaam, wat kan leiden tot vermoeidheid en uitdroging. Dit kan ook leiden tot een slechte werking van het immuunsysteem en andere gezondheidsproblemen.

Gezonde Detox- methoden:

Er zijn gezonde detox-methoden die je kunnen helpen gewicht te verliezen en een gezondere levensstijl aan te nemen.

a. Water: Drink elke dag veel water om het lichaam gehydrateerd te houden. Het kan helpen bij het afvallen, het verbeteren van de huid en het bevorderen van de algehele gezondheid van het lichaam.

b. Groenten en fruit: Eet veel groenten en fruit om het lichaam te ontgiften en de nodige vitamines en voedingsstoffen binnen te krijgen.

c. Groene thee: Groene thee kan helpen bij het afvoeren van giftige stoffen uit het lichaam en de algehele gezondheid van het lichaam verbeteren.

d. Beweging: Lichaamsbeweging kan helpen de bloedsomloop te verbeteren en het lichaam te ontgiften.