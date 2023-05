Verzoek Trump om nietigverklaring verkrachtingszaak afgewezen

De rechter in de verkrachtingszaak tegen Donald Trump weigert het proces nietig te verklaren, zoals de advocaat van de oud-president had gevraagd. Raadsman Joe Tacopina had in een brief aan de rechtbank in Manhattan als reden aangevoerd dat de rechter bevooroordeeld en oneerlijk zou zijn geweest. Door delen van de zaak en bewijsmateriaal verkeerd te omschrijven zou de rechter Trumps kans om zich te verdedigen tegen de aantijgingen van schrijfster E. Jean Carroll hebben belemmerd. De zaak werd maandag zonder uitleg over de afwijzing voortgezet. De 79-jarige Carroll beschuldigt Trump (76) van verkrachting in de paskamer van een warenhuis in de jaren 90, en van smaad. Ze is uit op een schadevergoeding voor het psychische leed dat haar zou zijn aangedaan. In de rechtszaal in New York getuigde ze vorige week uitvoerig. Ze vertelde dat de aanranding haar zwaar heeft getraumatiseerd. Carroll zei tegen de jury dat Trump haar reputatie heeft verbrijzeld door haar een leugenaar te noemen. Reputatieschade Tacopina vroeg maandag om meer speelruimte om haar te ondervragen. Hij voerde aan dat de rechter hem er ten onrechte van had weerhouden Carroll te vragen of ze het warenhuis ooit om beveiligingsvideobeelden van haar en Trump had verzocht. Zij beweert dat de twee elkaar troffen bij de ingang, voordat ze besloten om samen te winkelen. De advocaat zei dat het feit dat ze niet naar dergelijke beelden heeft gezocht, het bewijs is dat de aanval niet heeft plaatsgevonden. Trump is niet aanwezig geweest in de rechtszaal, maar noemde vorige week op zijn eigen socialemediakanaal de beschuldiging "verzonnen" en beschuldigde haar advocaat ervan een "politieke agent" te zijn. De rechter veroordeelde dat commentaar als volkomen ongepast, waarop Trumps advocaat beloofde zijn cliënt te vragen af te zien van verdere berichten over deze zaak. De zaak heeft juridisch geen invloed op Trumps plan om volgend jaar voor een tweede keer tot president te worden verkozen, maar kan hem wel reputatieschade toebrengen.