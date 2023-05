Boerin vlakbij monument voor 16 oorlogsslachtoffers: ‘Voor één dag halen wij niet onze omgekeerde vlaggen weg’

In de buurtschap Trimunt hangen nog heel veel vlaggen ondersteboven. De boerin ter plaatste herdenkt daarmee het leed der boeren.

Op 3 mei 1943 zijn in Trimunt 16 mannen, onder wie een 13-jarige, gefusilleerd omdat ze deelnamen aan de april/mei staking die was uitgebroken als verzet tegen de Duitse overheerser.

Het woud van omgekeerde vlaggen is vanaf de gedenkplaats voor de doden goed te zien. De tientallen blauw-wit-rode dundoeken zijn opgehangen door de familie Van der Heide, die een rundveefokkerij bestiert aan de Trimunterweg in Marum. ,,We halen ze echt niet allemaal voor een dag weg. Voor ons is er nog geen vrijheid, laat staan blijheid”, zegt mevrouw Van der Heide. ,,Ik denk dat de mensen die in oorlogen zijn omgekomen voor onze vrijheid zich omdraaien in hun graf als ze wisten wat er nu in Nederland met ons gebeurt.”