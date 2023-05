China erkent voor het eerst Russische agressie in Oekraïne

China heeft voor het eerst erkend dat in Oekraïne sprake is van Russische agressie. Beijing stemde in met een resolutie van de Verenigde Naties, waarin die woorden worden gebruikt. China zegt zich neutraal op te willen stellen in het conflict en onthield zich eerder altijd van stemmingen als het om de term 'Russische agressie' ging. Het gaat om een resolutie over de samenwerking tussen de VN en de Raad van Europa, een organisatie gericht op mensenrechten. In die resolutie is de oorlog in Oekraïne slechts een klein onderdeel. De vergadering stemde apart over de vraag of de paragraaf over de Russische agressie in de resolutie moest worden opgenomen en toen onthield China zich weer van stemming. Maar toen de bewuste paragraaf inderdaad goedgekeurd was en onderdeel was van de resolutie, heeft China wel de gehele tekst goedgekeurd. De resolutie erkent dat Russische agressie tegen Oekraïne, "en eerder tegen Georgië", voor ongekende uitdagingen heeft gezorgd in Europa. Door nauwere samenwerking tussen de VN en de Raad van Europa zou de vrede en veiligheid op het continent moeten worden hersteld. Dat moet gebeuren op basis van respect voor mensenrechten en de onafhankelijkheid van staten. China heeft de Russische invasie nooit veroordeeld en doet dat ook in deze tekst niet. Het land wil neutraal blijven in het conflict, maar het Westen vindt dat het China daardoor Rusland toestaat om Oekraïne aan te vallen. Afgelopen week spraken de Chinese en Oekraïense president elkaar voor het eerst sinds de Russische invasie. Kyiv hoopt dat Beijing druk kan uitoefenen op Moskou om de oorlog te beëindigen.