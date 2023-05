Wakker Dier ziet 7 procent daling in vleesverkoop supermarkten

- Supermarkten verkochten volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier vorig jaar ongeveer 7 procent minder vlees dan in het jaar ervoor: zo'n 9 procent minder aan vers vlees en circa 4 procent minder aan vleeswaren. Vlees in maaltijden werd buiten beschouwing gelaten in de berekening. Wakker Dier analyseerde volgens eigen zeggen cijfers van marktonderzoeksbureau Circana, voorheen IRI, gebaseerd op kassagegevens van vrijwel alle supermarktketens. Of de daling door de hogere prijzen komt, door het almaar uitdijende aanbod van vleesvervangers en/of de wens van consumenten om minder vlees te eten, dat weet Wakker Dier niet. Maar de club is blij met de neergang, niet alleen omdat ze opkomt voor dieren in de vee-industrie: "Nederlanders halen op dit moment ongeveer 40 procent van hun eiwitten uit plantaardige producten en 60 procent uit dierlijke producten zoals vlees. Maar dierlijke producten hebben een grote impact op het milieu." Supermarkten "promoten vlees nog uitbundig en dat zal moeten stoppen", vindt de organisatie. Als grootste vleesverkopers kunnen juist zij daar in de ogen van Wakker Dier een sturende rol in spelen. De dierenwelzijnsorganisatie wil dat supermarkten hun dierlijke producten voor een groot deel vervangen door plantaardige alternatieven zoals groenten en peulvruchten.