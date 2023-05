Fentanyldoden VS bijna verviervoudigd tussen 2016 en 2021

Het aantal aan fentanyl gerelateerde sterfgevallen in de VS is tussen 2016 en 2021 bijna verviervoudigd, volgens een rapport van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Fentanyl is een synthetische pijnstiller met een tot 50 keer sterkere werking dan heroïne. Het middel wordt steeds vaker gemengd met andere drugs, vaak met dodelijke gevolgen.

Uit het CDC-rapport bleek dat het aantal sterfgevallen door een overdosis drugs waarbij fentanyl betrokken was, steeg van 5,7 per 100.000 mensen in 2016 tot 21,6 per 100.000 in 2021. Ter vergelijking: in 2021 was het aantal sterfgevallen door heroïne 2,9 per 100.000. Vooral tijdens het eerste jaar van de coronapandemie steeg in de VS het gebruik van fentanyl, en het aantal sterfgevallen daardoor, explosief.

Ook de sterfgevallen door overdoses methamfetamine en cocaïne namen toe, aldus de CDC. De sterfgevallen door oxycodon en heroïne daalden daarentegen licht tijdens de onderzoeksperiode.

De Verenigde Staten willen een einde maken aan de instroom van fentanyl in het land. Half april kondigden de Amerikanen aan het Mexicaanse Sinaloa-kartel aan te pakken, dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de smokkel. Maar Washington heeft zijn pijlen ook gericht op Chinese bedrijven die de benodigde chemicaliën voor de drugs verschepen naar Mexico.