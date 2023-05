President Zelensky van Oekraïne is in Nederland

President Volodymyr Zelensky van Oekraïne is vanavond geland in Nederland. Dat zeggen ingewijden tegen het ANP. Zelensky nam eerder op de dag in de Finse hoofdstad Helsinki deel aan een ontmoeting van leiders van de Scandinavische landen en IJsland.

Zelensky is de afgelopen maanden vaker naar het buitenland gereisd. Hij was de afgelopen tijd onder meer in Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. De eerste keer dat Zelensky zijn land verliet sinds de Russische inval was in december. Toen bezocht hij de Verenigde Staten.

Het is voor het eerst dat de Oekraïense president Nederland bezoekt. Eerder kwam al naar buiten dat het Nederlandse regeringsvliegtuig in Helsinki was gezien. Dat toestel is op dit moment onderweg naar Nederland.

Telefonisch contact

Verschillende kabinetsleden onder wie premier Mark Rutte zijn al wel enkele keren naar Kyiv gereisd om daar met Zelensky te overleggen. Nederland steunt zijn land sinds de Russische inval met wapens, geld en kennis. Ook trainen Nederlandse militairen Oekraïners.

Oekraïense ministers en parlementariërs komen wel regelmatig langs in Den Haag. Rutte en Zelensky hebben vooral telefonisch contact. De president sprak vorig jaar een dikke maand na de aanval de Tweede Kamer toe. Dat gebeurde met een videoverbinding.

Bewijzen van oorlogsmisdaden

Dit jaar maakt het kabinet 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne dat op 24 februari vorig jaar werd aangevallen. Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor militaire steun. Dat gebeurt vooral door direct te kopen bij de wapenindustrie.

Daarnaast is Nederland een van de aanjagers van een tribunaal waar de verantwoordelijken van de oorlog zouden moeten terechtstaan. Nederlandse marechaussees speuren onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC) in Oekraïne naar bewijzen van oorlogsmisdaden.

Drone

Oekraïne heeft veel wapens nodig in de strijd. In Finland zei Zelensky vooral behoefte te hebben aan luchtafweer en te hopen op gevechtsvliegtuigen. De luchtafweer is nodig tegen de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook wordt een offensief van de Oekraïners verwacht.

Rusland beweerde woensdag nog dat een drone van Oekraïne het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou had aangevallen. Zelensky ontkende dat zijn land de aanval heeft uitgevoerd. "We vechten op ons eigen territorium", verklaarde hij.