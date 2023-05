Oekraïense president Zelensky aangekomen in Nederland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen in Nederland. Hij heeft donderdag een gesprek met premier Mark Rutte, melden ingewijden aan het ANP. Eerder op de dag had Zelensky in de Finse hoofdstad Helsinki al gesprekken met leiders van de Scandinavische landen en IJsland. Het is zijn eerste bezoek aan Nederland. Zelensky was de afgelopen maanden vaker in het buitenland. Zo bezocht hij onder meer Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië. Verschillende kabinetsleden, onder wie Rutte, zijn al wel enkele keren naar Kyiv gereisd om daar met Zelensky te overleggen. Zelensky sprak vorig jaar een dikke maand na de aanval de Tweede Kamer toe via een videoverbinding.