Luchtalarm en explosies in delen van Oekraïne

In meerdere Oekraïense steden klinkt in de nacht van woensdag op donderdag het luchtalarm en worden explosies gehoord. Volgens The Kyiv Independent heeft de legerleiding in Kyiv gewaarschuwd voor een Russische aanval met drones. Er zouden twee harde explosies zijn gehoord in de Oekraïense hoofdstad en de luchtverdediging is actief.

Ook uit veel andere delen van het land komen meldingen van Russische aanvallen. Volgens berichten op Telegram zijn in de steden Odesa, aan de Zwarte Zee, en Zaporizja, in het zuidoosten, explosies gehoord. In delen van Zaporizja zou door beschietingen met kruisraketten de stroom zijn uitgevallen.

De beschietingen komen een dag nadat Rusland Oekraïne ervan beschuldigd heeft het Kremlin in Moskou te hebben aangevallen met twee drones. Oekraïne ontkent die aanval.