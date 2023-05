Morbide verrassing onder het bed na smerige geur in populaire Tibetaanse hotelkamer

Een Chinese hotelgast schreef een pittige internetrecensie na zijn macabere avontuur in een Tibetaans hotel. Na het inchecken vertoefde hij enkele uren in zijn kamer en rustte een paar uur uit op bed, waar een penetrante geur hem stoorde. Niet zo gek: er bleek een lijk onder het bed te liggen.

Meneer Zhang arriveerde zo'n twee weken geleden in de hoofdstad Lhasa en verbleef in de Guzang Shuhua Inn, een populair hotel onder influencers met houten balkonnetjes en warme verlichting. "Een ideale accommodatie voor leuke foto's op sociale media", schrijft de BBC.

Meer dan stinkvoeten

Zhang dacht eerst dat zijn voeten stonken, maar na een restaurantbezoek rook hij de smerige lucht nog steeds in zijn kamer. Hij deed zijn beklag bij de balie en kreeg een andere kamer. 's Avonds kreeg hij (en de hotelstaf) de schrik van zijn leven: er was een lijk gevonden onder zijn bed en de politie stond voor Zhangs deur. De man moest meedoen aan een DNA-onderzoek, maar uiteindelijk bleek dat hij niets met het lijk te maken had.

De reiziger schreef een recensie over het hotel op het populaire sociale medium Weibo. Dit bericht ging viraal, waarna hij aan lokale media uitlegde dat hij 'nog altijd heel bang is en slecht slaapt'. Het hotel ontkende volgens hem het hele morbide gebeuren, daarom kwam hij naar buiten met het verhaal.