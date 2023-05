Verpleegkundige Theodoor V. maakte mogelijk 20 Covidpatiënten dood

Verpleegkundige Theodoor V. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zo'n twintig patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. De rechter acht voldoende grond om hem voorlopig in afzondering in arrest te houden.

V. werd 2,5 week geleden aangehouden. Hij werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis. De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis. V. werkte op de longafdeling waar coronapatiënten werden behandeld.

Een nabestaande van een van de overleden mensen uit het onderzoek, zei kort na zijn aanhouding tegen deze site dat het om 24 sterfgevallen gaat die in het onderzoek zijn betrokken.

De afgelopen weken hebben meerdere nabestaanden van overleden patiënten zich gemeld bij Slachtofferhulp Nederland. Zij dachten jaren geleden te weten hoe hun dierbaren om het leven waren gekomen, maar dat ligt nu dus mogelijk heel anders. "Er komen alleen maar meer vragen voor hen bij", liet een woordvoerder van Slachtofferhulp eerder weten.