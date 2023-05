Halsema bij stille tocht: anti-Joodse incidenten nemen toe

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in haar toespraak voorafgaand aan de stille tocht door de hoofdstad gerefereerd aan de projectie van teksten op het Anne Frank Huis begin februari. Toen was de tekst 'Anne Frank is uitvinder van de balpen' te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die stelt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De Amsterdamse recherche startte daarna een onderzoek. De stille tocht ging donderdagavond onder meer door de oude Jodenbuurt, langs het Nationaal Holocaust Namenmonument, het Rembrandtplein en eindigde op de Dam waar de Nationale Herdenking wordt gehouden. "Anti-Joodse incidenten nemen toe. De antisemitische leuze geprojecteerd op het Anne Frankhuis was daarin een nieuw dieptepunt in kwaadaardigheid. We mogen hier nooit aan wennen", zei Halsema. Ook verwees ze naar het oorlogsgeweld in Oekraïne. "Morgen vieren wij 78 jaar vrijheid, maar iets meer dan 3000 kilometer hier vandaan vechten de moedige Oekraïners voor hun vrijheid. Een strijd waarmee wij solidair zijn. Ook omdat het wereldbeeld van Poetin een gure wind is die over Europa waait, waar antisemitische complottheorieën zich graag op laten meevoeren." Oud-burgemeester Job Cohen, die ook voorzitter is van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité, sprak ook de aanwezigen toe. Hij wees op het belang om te blijven herdenken en de stille tocht te lopen, want "het aantal mensen in de wereld dat vlucht voor oorlogsgeweld of een onmenselijk bestaan, groeit". "Het herdenken vandaag, van de vele vermoorde Joodse Amsterdammers die hier op steenworp afstand woonden en al die anderen, noopt ook nu tot waakzaamheid: de stap van oordeel naar radicale uitsluiting is ook nu snel gemaakt."