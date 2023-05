Zeer grote brand in natuurgebied Paaskamp bij Assen

In natuurgebied Paaskamp bij Assen is in de nacht van donderdag op vrijdag even na twaalf uur een zeer grote natuurbrand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Drenthe. Volgens de brandweer zou een gebied van zeker vijftig meter in brand staan, meldt RTV Drenthe. Korpsen uit de verre omgeving zijn opgeroepen om de brand te blussen, aldus de regionale omroep. Volgens een omstander breidt het vuur snel uit. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om het gebied vlakbij de schietbaan. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.