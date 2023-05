Beeld Pim Fortuyn op sterfdag beklad in Rotterdam

Het beeld van politicus Pim Fortuyn is beklad op de dag dat hij 21 jaar geleden werd gedood op het Mediapark in Hilversum. Partij Leefbaar Rotterdam meldt op Twitter dat het beeld aan de Korte Hoogstraat nabij het centrum van Rotterdam met verf is besmeurd, de partij heeft ook een foto gedeeld.

Leefbaar Rotterdam geeft op Twitter de schuld aan extreemlinks en het zegt het beeld zo snel mogelijk schoon te laten maken. Fortuyn was de eerste voorman van de Rotterdamse partij. Hij won direct 17 zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2002.

De politie zei dat de camerabeelden in de omgeving worden bekeken. "Daar hangen veel camera's in de buurt." Of er strafrechtelijk iets kan worden gedaan, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerster.