Onderzoek WUR naar Saudische universiteiten, die onderzoekers omkopen

De Universiteit Wageningen (WUR) onderzoekt de toenadering van onderzoekers door Saudische universiteiten na berichtgeving van de Volkskrant. Die universiteiten bieden onderzoekers geld om bij publicaties een universiteit in Saudi-Arabië als eerste onderzoeksinstituut te noteren, om hoger op ranglijsten te komen.

De naam van WUR-onderzoeker Vincenzo Fogliano wordt genoemd door de Volkskrant als onderzoeker die het geld aannam en de King Saud Universiteit (KSU) als eerste instituut noemde bij publicaties. Rector magnificus Arthur Mol wil daar inhoudelijk niet op ingaan, maar zegt in een verklaring van de WUR wel dat het wordt onderzocht. "Het is belangrijk om eerst helder te krijgen wat er nu precies gebeurd is. Zolang dat onderzoek loopt, doen wij inhoudelijk geen mededelingen. Tegelijkertijd, wij zijn een instituut waar wetenschappelijke integriteit van het grootste belang is. Als blijkt dat collega’s hun primaire affiliatie inderdaad hebben aangepast, dan nemen wij daar afstand van."

De Volkskrant schrijft zaterdag dat de KSU en de King Abdulaziz Universiteit in Jeddah meerdere wetenschappers geld hebben geboden om de zogeheten eerste affiliatie te veranderen in een van deze Saudische universiteiten. Het zou gaan om 70.000 euro plus een bedrag voor onderzoek. Die universiteiten stijgen bij citaties of publicaties van deze wetenschappers op ranglijsten van universiteiten, zoals de prestigieuze Shanghai Ranking.

Eerdere pogingen

Voor de onderzoeker verandert er weinig. Die hoeft niet opeens vanuit Saudi-Arabië te werken. Fogliano zegt in de Volkskrant dat hij twee keer een week college heeft gegeven in Saudi-Arabië. Hij vindt het een "vreselijk land", "maar als je niet met de mensen daar in gesprek gaat, veranderen ze nooit. Ik denk dat ik daar iets goeds heb gedaan. De studenten en mensen daar zijn blootgesteld aan Nederlands onderwijs."

Volgens de krant zijn de universiteiten in Saudi-Arabië al langer bezig op deze manier hoger aangeschreven te worden. In 2011 en 2015 zouden al Nederlandse onderzoekers zijn benaderd. In 2011 zouden twee wetenschappers van de WUR 80.000 euro hebben gekregen voor het toevoegen van een Saudische universiteit als onderzoeksinstituut aan een publicatie, terwijl daar geen onderzoek was verricht.