Mia en Dion rekenen op goede afloop in halve finale

Mia Nicolai en Dion Cooper gaan er alles aan doen om dinsdag de finale van het Eurovisie Songfestival in Liverpool te halen. Volgens de bookmakers wordt het nipt wel of nipt niet, maar het duo gaat uit van een goede afloop. "Het is denk ik wel gezond om er niet al te veel mee bezig te zijn", zegt Nicolai tegen het ANP. Met het kwetsbare en intieme nummer Burning Daylight hebben de twee ook een troef in handen, vindt Cooper. "Persoonlijk voel ik dat we iets bijzonders in handen hebben, vooral in het drukke palet dat Eurovisie is. Het is dit jaar ook best wel weer groots en bombastisch", schetst hij. "En voor mijn gevoel is er elk jaar wel plek voor iets kwetsbaars en iets intiems. Ik denk dat wij dat dit keer brengen." "Voor ons is het de taak te focussen op elkaar en het zo goed en zo mooi en zo kwetsbaar mogelijk te doen", vervolgt Cooper. "Dan voel ik dat er gewoon ruimte is voor een finaleplek. En dat we het ook daarin heel goed kunnen doen." Het is volgens Cooper een kwestie van het verhaal van de song overbrengen op een manier dat het binnenkomt. "Dan denk ik dat dat ons een mooie plek kan bezorgen. We gaan het gewoon doen."