Meer mogelijke bijwerkingen gemeld van fillers door coronaprik

Bijna tweehonderd mensen deden vorig jaar een melding van vermoede bijwerkingen van implantaten bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), een onderdeel van gezondheidsinstituut RIVM. Er kwamen met name weer berichten binnen over gevolgen van borstimplantaten en koperspiraaltjes, maar nu tevens over rimpelvullers, ook wel fillers genoemd. Over de fillers zijn er onder de 193 meldingen in totaal 35 binnengekomen, bijvoorbeeld over zwellingen op de plek van de vuller. Dat aantal is volgens het RIVM te verklaren uit de extra aandacht die er is gegeven aan overgevoeligheidsreacties op rimpelvullers na het nemen van een prik tegen covid. Dat werd in de media opgepakt. De meldingen die bij MEBI binnenkwamen, hadden niet te maken met andere bijwerkingen van fillers. In de vijf jaar dat MEBI nu bestaat, vormen de meldingen over borstimplantaten en koperspiraaltjes echter nog steeds het leeuwendeel, blijkt uit de cijfers. En ook dat komt weer door de aandacht die MEBI daar zelf aan geeft en berichten in de pers, aldus het RIVM. Het afgelopen jaar kwamen er over 180 borstimplantaten en over 68 spiraaltjes berichten binnen. Een door één persoon gedane melding kan meerdere implantaten en klachten omvatten. Aanmeldformulier Dat MEBI over sommige implantaten (maagballonnen, gehoorimplantaten, hartkleppen, pacemakers, stents) amper meldingen krijgt, kan volgens het RIVM onder meer komen doordat de mensen met deze implantaten en de zorgverleners die ze plaatsen, niet bekend zijn met het meldpunt. MEBI gaat pogingen doen om dit te veranderen. Ook worden sommige middelen door gebruikers niet meteen als implantaat gezien. Zorgverleners en -gebruikers kunnen over implantaten een melding doen bij MEBI door online een meldformulier in te vullen. Het is belangrijk dat ze het doen, zegt het RIVM: "Door het melden van mogelijke bijwerkingen kunnen andere patiënten geholpen worden." Gezondheidsklachten Er als er over een implantaat veel of bijzondere meldingen binnen komen, kan MEBI ook zo snel mogelijk naar een mogelijke oorzaak op zoek. In januari werd al bekend dat ongeveer duizend mensen in de afgelopen vijf jaar hebben gemeld dat ze gezondheidsklachten hebben gekregen na het plaatsen van speciaal borstimplantaten. MEBI begon in de zomer van 2017 met het verzamelen. Tot en met december 2019 had het meldpunt 476 meldingen over borstimplantaten gekregen. In de drie jaar daarna is het aantal verdubbeld tot 977. Het ging telkens om klachten "waarvan de melder vermoedt dat ze veroorzaakt worden door borstimplantaten".