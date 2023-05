Vader (20) opgepakt wegens dood zeven weken oude baby

Een 20-jarige Bredanaar is vorige week dinsdag opgepakt wegens de dood van een baby van zeven weken oud, meldt de politie maandag. Het gaat om de vader van het kind. Hij wordt verdacht van doodslag. Het jongetje overleed eind maart in een Rotterdams ziekenhuis. Eerder meldde de politie al onderzoek te doen naar het overlijden van het kindje. Begin april onderzocht de politie een woning in Breda. Deskundigen van Nederlands Forensisch Instituut hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de baby. De vader van het jongetje is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit nog vast.