22 vermoorde vrouwen, maar niemand weet wie ze zijn

De Belgische, Nederlandse en Duitse politie lanceren samen met Interpol Operation Identify Me. Het is een internationale campagne om 22 onbekende en vermoorde meisjes en vrouwen alsnog te identificeren. De vrouwen zijn gruwelijk verminkt gevonden in de drie landen. Zo verminkt dat identificatie heel moeilijk is gebleken.

Een zichtbaar verwaarloosd meisje, vermoord en achtergelaten in de Brabantse bossen van Nederland. Een deels verkoold lichaam van een jongedame, verkracht door haar vader en gevonden op een bosweg in het Duitse Altena. Of de lugubere vondst van lichaamsdelen van een vrouw, twee dagen na elkaar, op de Belgisch-Nederlandse grens van natuurgebied het Zwin. Allemaal delen ze hetzelfde lot: niemand weet wie ze zijn of waarom ze moesten sterven. De oudste zaak is van 1976, de meest recente uit 2019.