Het gaat niet goed met de Nederlandse witte man, vindt de Nederlandse witte man

Mannen vinden dat hun geslacht het op dit moment zwaarder heeft in Nederland dan vrouwen. Vooral jonge mannen zijn pessimistisch over hun plek in de samenleving, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder leden van het Opiniepanel.

Van de mannen uit het Opiniepanel die bevraagd zijn, zeggen er 4 op de 10 dat de positie van de man onder druk staat. Opvallend is dat minder mannen vinden dat de vrouw het op dit moment moeilijk heeft. De positie van hun vrouwelijke landgenoten staat volgens een derde (33 procent) onder druk.

Opmerkelijk, want feitelijk worden mannen in Nederland nog altijd structureel voorgetrokken.

Mede daarom stond Nederland vorig jaar nog op de 28ste plaats in de Global Gender Gap Index, ver onder andere westerse landen. De mannen die deelnamen aan het onderzoek voelen zich dan ook niet economisch achtergesteld, maar ze voelen de druk op hun plek in de samenleving vooral in immateriële zaken.

Zo hebben ze sterk de indruk dat politici, media en actiegroepen de 'witte man' wegzetten als veroorzaker van de ongelijkheid. "Als heteroseksuele witte man van middelbare leeftijd zit ik in het hokje van 'de schuld van alles'", reageert iemand.

"Seksisme, racisme, liefhebber van slavernij en Zwarte Piet, homofoob, tegen milieumaatregelen en natuur", somt hij op. "Ik ben geen van dit alles, maar kom er volgens geldende media niet meer onderuit."