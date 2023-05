Mishandelde man station Bijlmer zou daarvoor minderjarige tegen diens wil op de mond gekust hebben

De man die vrijdag door een forse groep jongeren op station Bijlmer is mishandeld en op het spoor geduwd, zou kort daarvoor een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond hebben gezoend, schrijft Het Parool. Inmiddels is aangifte van aanranding gedaan tegen het nog altijd onbekende slachtoffer. Het zou ook verklaren waarom het slachtoffer zich niet bij de politie heeft gemeld.

De politie hield zeven minderjarige verdachten aan in de zaak, en zoekt nog anderen.

Tenminste drie verdachten hebben verklaard dat, voorafgaand aan de mishandeling, ‘een blanke man’ een jongen die op dat moment net 16 jaar oud was ongevraagd op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt geopperd dat het latere slachtoffer mogelijk onder invloed was van alcohol of drugs. ‘Hij leek dronken want hij deed heel gek’, aldus een verklaring. De man zou ook kushandjes hebben toegeworpen.