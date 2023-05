Ruziënde ouders weigeren zorg en geven baby aan politie mee: “Schrijnender wordt het niet”

Wijkagent Jurion Veenstra vertelt over de trieste situatie waar hij gisteren tijdens zijn werk in Lelystad in belandde. Na een melding van overlast stuitten agenten op ruziënde ouders en een baby. Beiden wilden niks meer met het kind te maken hebben. “Schrijnender wordt het niet.”

"Met een flesje melk, een pak luiers en wel tien collega's met een bloedend hart hebben wij het kindje goed verzorgd in de paar uur dat het bij ons verbleef", schrijft wijkagent Jurion Veenstra over het incident op zijn Instagram-pagina.

Je zou denken dat de tierende ouders na een gesprek met de politie wel weer tot inkeer zouden komen wat betreft de babyzorg, maar niets bleek minder waar. "Moeder woonde niet meer bij de vader van het kind maar was ook niet mobiel. Na een poging tot bemiddeling gaven beide ouders aan niet meer voor het kind te willen zorgen", vertelt Veenstra.

Uiteindelijk namen de agenten het zeven maanden oude kindje mee naar het bureau. Veilig Thuis is ingeschakeld, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierop is besloten de baby naar een voogd elders in het land te brengen. De ouders reageerden emotioneel, maar zijn akkoord gegaan met de regeling.