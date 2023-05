CBS: vorig jaar 1916 zelfdodingen, 54 meer dan jaar ervoor

In 2022 maakten 1916 mensen een einde aan hun leven. Dat waren er 54 meer dan in het jaar ervoor. Sinds 2018 is het aantal zelfdodingen per 100.000 inwoners stabiel, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In 2022 maakten twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) een einde aan hun leven. Onder vrouwen daalde het aantal zelfdodingen sinds 2018 iets, onder mannen nam het licht toe. Net als in voorgaande jaren werden vorig jaar de meeste zelfdodingen gepleegd door 40-plussers. Zowel bij mannen als bij vrouwen betrof dit ongeveer 70 procent van alle zelfdodingen. Zelfdoding was vorig jaar, net als in voorgaande jaren, de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar. Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak: in 1 op de 3 gevallen. In vroegere jaren waren verkeersongevallen de belangrijkste oorzaak van sterfte onder jongeren onder de 30 jaar. Van tieners die in 1970 overleden, was bij 44 procent een verkeersongeval de doodsoorzaak en zelfdoding bij nog geen 3 procent. Bij twintigers die in 1970 stierven was in 37 procent van de gevallen een verkeersongeluk de reden van overlijden en stierf bijna 8 procent door zelfdoding. De procentuele verschuiving wordt voor een groot deel verklaard doordat er tegenwoordig minder jongeren onder de 30 omkomen in het verkeer: 1137 in 1970 tegen 130 in 2022. Volgens het CBS zijn trends in zelfdodingscijfers al jaren stabiel en groeit het aantal gevallen van suïcide historisch gezien het meest in economisch lastige tijden. Dit leek in 2022 niet echt een factor van betekenis in de cijfers, aldus een woordvoerster van het CBS in een toelichting.