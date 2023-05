Weer explosie in Rotterdam

Bij een portiekwoning aan de Bilderdijkstraat in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosie plaatsgevonden. Bij de ontploffing rond 01.30 uur raakte niemand gewond. Wel is er schade aan het portiek. De politie doet onderzoek. De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken met een groot aantal explosies. Dit jaar waren er al meer dan vijftig ontploffingen en dat zijn er meer dan in heel vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie. Er zijn veiligheidsmaatregelen genomen, zoals extra toezicht, en de politie heeft de opsporingscapaciteit uitgebreid. Vrijdagochtend werden drie jongeren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een brandstichting en een explosie eind april, beide bij een toko op de Crooswijkseweg in Crooswijk. Inmiddels zijn er zo'n 45 verdachten aangehouden voor het buitensporige geweld, zoals explosies en schietpartijen, zo meldde de politie vrijdag.