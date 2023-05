Erdogan belooft vreedzame machtsoverdracht als hij verliest

Als de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zondag de presidentsverkiezingen verliest zal hij zonder problemen de macht overdragen aan zijn opvolger. Erdogan voelde zich beledigd dat een journalist hem dat überhaupt durfde te vragen. "Een belachelijke vraag. We komen in Turkije met democratische middelen aan de macht. Als ons land anders besluit, zal ik doen wat democratie vereist, ik kan niet anders", zei Erdogan op nationale televisie. Als de oppositie zich zorgen maakt om de veiligheid van de verkiezingen moeten ze waarnemers sturen naar alle stembureaus, vindt de Turkse president. Nek-aan-nek-race Erdogan, die al twintig jaar aan de macht is in Turkije, gaat er overigens vanuit dat hij zondag herkozen wordt, ondanks dat hij achter staat in de peilingen. Het belooft een nek-aan-nek-race te worden met Kemal Kilicdaroglu, de kandidaat die door zes oppositiepartijen naar voren is geschoven om het tegen Erdogan op te nemen. In 2021 en 2023 braken grote rellen uit in de Verenigde Staten en Brazilië nadat de presidenten Donald Trump en Jair Bolsonaro hun verlies in de verkiezingen niet accepteerden. Trump sprak zonder bewijs van fraude en Bolsonaro hintte daar ook op, al voor de uitslag bekend werd. Hij heeft daarna nooit zijn verlies toegegeven. Aanhangers bestormden de parlementsgebouwen en hoopten de uitslag ongedaan te maken.