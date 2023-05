Marengo-advocaten: wij doen geen strafzaken meer met kroongetuige

De advocaten van het kantoor Ficq & Partners Advocaten zullen niet langer optreden in strafzaken waarin een kroongetuige zit. Dat laten advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering maandag weten tijdens de strafzaak Marengo, waarin kroongetuige Nabil B. een belangrijke rol speelt. De advocaten noemen het "onder de huidige omstandigheden" niet langer "werkbaar en verantwoord". "Er is bij ons op dit moment geen enkel vertrouwen dat in de nabije toekomst verandering zal plaatsvinden." Het gaat nadrukkelijk om nieuwe zaken, laat Flokstra weten, niet om al lopende zaken. Nadat kroongetuige B. zich begin 2018 had gemeld vonden drie moorden in zijn directe omgeving plaats. Het gaat om zijn broer Reduan, zijn advocaat Derk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Vorige maand is de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi gearresteerd, Inez Weski.