Italiaan (72) repareert groot gat in wegdek: krijgt als dank een boete van 900 euro en moet put ‘herstellen’

Het Italiaanse wegdek zit vol gaten en putten, de bewoners worden er moedeloos van. Een gepensioneerde man vulde eigenhandig een 30 centimeter breed gat op, maar daar was de politie het niet mee eens. De behulpzame man kreeg een zware boete en een dwangbevel op zijn deurmat.

Claudio Trenta (72) uit het Lombardische dorp Barlassina deed verschillende meldingen bij de gemeente van een gat in het wegdek, maar er kwam wekenlang niemand opdagen. Hij besloot de gevaarlijke situatie zelf op te lossen met 14 euro aan 'topkwaliteit'-materiaal van een doe-het-zelfzaak. “Tien minuten werk en het zebrapad was weer veilig”, vertelde hij aan lokale media.

Zijn actie werd opgepikt in de lokale pers en op sociale media, waarna de politie in actie kwam. Het vullen van de put is volgens hen 'een potentieel gevaarlijke daad op de openbare weg, zonder toestemming of de juiste competenties'. Daarvoor krijgt de man een boete van 882,65 euro en wordt hij dringend verzocht om 'de onrechtmatig uitgevoerde werken te verwijderen'.

In de tegenaanval

“Als ze denken dat ik een idioot ben, hebben ze het mis", zegt de clandestiene klusser tegen de Italiaanse pers. Hij gaat niet alleen in beroep tegen de boete, hij zet met steun van de lokale bevolking zelfs de tegenaanval in. “Ze hebben me uitgedaagd, dus ik dien op mijn beurt een klacht in tegen het stadsbestuur wegens nalatigheid.”

Vanuit heel Italië komen de steunbetuigingen binnen. Veel mensen sturen klachten naar het gemeentebestuur en eisen dat Trenta's boete wordt verscheurd. Ook willen zij dat de onkosten van de man worden vergoed.