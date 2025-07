Waarom ook mannen hun bekkenbodem niet mogen negeren

één op de zes mannen heeft last van een bekkenbodemaandoening. Veel mannen weten echter niet eens dat ze een Bekkenbodemklachten zijn niet alleen een vrouwenprobleem –heeft last van een bekkenbodemaandoening. Veel mannen weten echter niet eens dat ze een bekkenbodem hebben, wat kan leiden tot een opeenstapeling van klachten die het dagelijks leven ernstig beïnvloeden.

Wat is de mannelijke bekkenbodem?

De bekkenbodem is een verzameling spieren, ligamenten en zenuwen die een soort hangmatje vormen tussen het schaambeen en het stuitje. Bij mannen ondersteunt deze spiergroep de blaas, darmen en reproductieve organen. De bekkenbodem heeft drie cruciale functies: ondersteuning van de bekkenorganen, continentie en seksuele functie.

Veelvoorkomende klachten

Het grootste deel van de mannelijke bekkenbodemklachten ontstaat door overactieve of te gespannen spieren. Dit kan zich uiten in:

Pijnklachten in onderbuik, lies, scrotum of penis

Plasklachten zoals moeite met beginnen of zwakke straal

Seksuele problemen waaronder erectiestoornissen

Darmproblemen zoals constipatie

Oorzaken en behandeling

Stress en psychische spanning zijn hoofdoorzaken van bekkenbodemklachten. Een fysiotherapeut legt uit: "Er ontstaat een vicieuze cirkel. Bij stress spannen mannen de bekkenbodemspier aan, en bij het aanspannen van de spier ontstaat stress".

Bekkenfysiotherapie is de meest effectieve behandeling. Een bekkenfysiotherapeut kan spieren onderzoeken, massage toepassen, oefeningen aanleren en ademhalingstechnieken onderwijzen.

Preventieve maatregelen

Mannen kunnen hun bekkenbodem gezond houden door:

Diep ademhalen : diafragmatische ademhaling helpt de bekkenbodem ontspannen

: diafragmatische ademhaling helpt de bekkenbodem ontspannen Regelmatig rekken : stretching van heup- en liesspieren houdt de bekkenbodemspieren mobiel

: stretching van heup- en liesspieren houdt de bekkenbodemspieren mobiel Vermijd onnodige Kegel-oefeningen: deze kunnen contraproductief zijn bij een te gespannen bekkenbodem

Het taboe doorbreken

Een groot probleem is dat veel mannen niet praten over bekkenbodemklachten omdat het een taboe is. Bekkenfysiotherapeut Jacob Bartholomy merkt op: "Mannen plaatsen nog steeds veel van hun eigenwaarde rond hun bekken. Als ze pijn hebben of moeite met basale toilet- of seksuele functies, voelen ze zich vaak een failliet".

Door bewustwording te creëren en het taboe te doorbreken, kunnen mannen beter leren omgaan met bekkenbodemklachten en tijdig hulp zoeken. Met de juiste behandeling kunnen mannen hun kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren.