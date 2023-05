19 verdachten in onderzoek naar doden in Brits ziekenhuis

De Britse politie heeft negentien verdachten geïdentificeerd in een nieuw onderzoek naar 456 doden in een ziekenhuis, meldt de BBC. De patiënten overleden tussen 1967 en 2001 nadat ze zonder goede reden sterke pijnstillers voorgeschreven gekregen, concludeerde een onafhankelijk panel eerder. Drie eerdere politie-onderzoeken naar het Gosport War Memorial Hospital leidden niet tot vervolgingen. Nu wordt opnieuw geprobeerd de zaak op te lossen. Er worden volgens de BBC voorzichtig gesprekken gevoerd met de verdachten. De politie omschrijft de zaak als "een van de grootste en meest complexe in zijn soort in de geschiedenis van de Britse politie". Rechercheurs beoordelen meer dan 750 patiëntendossiers in de zaak. De zogeheten Operatie Magenta begon in 2019 na het onafhankelijke onderzoek. Van meer dan duizend familieleden zijn getuigenverklaringen afgenomen.