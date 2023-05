Doorbraak in landbouwoverleg lijkt nog steeds ver weg

De drie landbouwpartijen, onder wie de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO), minister van Landbouw Piet Adema en premier Mark Rutte zijn in de nacht van woensdag op donderdag nog altijd in gesprek bij het landbouwoverleg. Alle overige partijen zijn inmiddels vertrokken, laat een woordvoerder van het overleg rond 03.30 uur weten. Voordat er een conceptakkoord is, moeten die eerst weer om de tafel. Een conceptakkoord vóór Hemelvaart, zoals Adema wilde, lijkt daarmee zo goed als onmogelijk. Rutte is eerder in de nacht aangeschoven om voor een doorbraak te zorgen. Maar dat heeft tot nu toe nog niet geleid tot een akkoord. Waar het op vastzit, wil de woordvoerder niet zeggen. "We hoopten vanavond en vannacht een voorlopig conceptakkoord te hebben dat aan de bestuurlijke achterban zou kunnen worden voorgelegd, maar zover zijn we nog niet." Volgens hem is er nog geen zicht op een akkoord. LTO stelde eerder nog een ultimatum dat vorige week maandag afliep. Ondanks dit drukmiddel was de organisatie niet tevreden over de definitieve tekst van het onderhandelingsakkoord. De concepttekst werd afgewezen, omdat er "forse bijsturing" nodig was. Daarop besloten de betrokken partijen verder te praten op 17 mei. Dan moet er echt een definitief akkoord op tafel liggen, zei LTO toen. De onderhandelingen duren nu al langer dan verwacht. Het conceptakkoord lekte dinsdag uit via RTL Nieuws. Uit die stukken kwam naar voren dat de landbouwsector aan strengere duurzaamheidseisen moet voldoen. Wel zouden boeren een hogere marge overhouden. Het is nog niet bekend waar de hogere prijzen terechtkomen, maar bronnen zeggen dat deze niet alleen worden opgebracht door de consument. Ook moeten boeren meer doen aan natuurbeheer, in ruil voor een vergoeding. Hiermee wordt waardevermindering van landbouwgrond deels gecompenseerd.