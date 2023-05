Indringer veroorzaakt paniek binnen het Vaticaan.

Een man is met zijn auto door een toegangspoort van Vaticaanstad gereden. Dat meldt het Vaticaan.

e auto naderde de oostelijke Sant'Anna-toegangspoort en werd weggestuurd door de bewakers. Hij keerde echter om en reed met hoge snelheid door de twee controleposten van de Zwitserse Garde en van de rijkswacht van het Vaticaan.

De bewakers probeerden de auto te stoppen en schoten op de banden. De auto bleef echter rijden en bereikte de Cortile di San Damasco, de centrale binnenplaats van het Apostolisch Paleis. Daar stapte de bestuurder op eigen initiatief uit de auto, waarna hij werd opgepakt.

De man van ongeveer 40 jaar werd onmiddellijk door een arts onderzocht. Hij zou in een instabiele mentale toestand verkeren en werd opgesloten in de rijkswachtkazerne van het Vaticaan, aldus de Heilige Stoel nog. Volgens persagentschap Reuters kwam de man niet in de buurt van het gastenverblijf aan de andere kant van Vaticaanstad, waar paus Franciscus woont.