ChatGPT maakt examen Nederlands: geslaagd of gezakt?

Het is een sport geworden om ChatGPT allerlei tests en tentamens te laten doen om te zien hoe de chatbot het ervan afbrengt. Aangezien scholieren deze week examen Nederlands moesten doen, was het de hoogste tijd om te zien of je volgende keer ChatGPT kunt sturen.

Marc Oostendorp, hoogleraar moderne talen en culturen aan de Radboud Universiteit, liet de AI het VWO-examen Nederlands doen. Hoe dat precies ging? Oostendorp 'voerde' eerst de examenteksten aan ChatGPT en daarna de bijbehorende vragen. De antwoorden toetste hij vervolgens aan het officiële antwoordmodel.

En misschien teleurstellend of hoopvol - maar net hoe je het bekijkt - ChatGPT zou gezakt zijn. Al is het maar net. De bot haalde 33 van de 60 punten. "Ze heeft geen vreselijke onvoldoende gehaald", aldus Oostendorp.

Bovendien zijn er verzachtende omstandigheden: de regel- en alineanummering, die wel bij de echte examenteksten aanwezig is, ontbrak. "Daardoor heeft ze waarschijnlijk een aantal cruciale punten gemist", schrijft hij. "Ze begreep de structuur van het examen niet."

Oostendorp denkt ook dat ChatGPT wel een voldoende zou halen als de AI getraind zou zijn met oude examens. "Sowieso zijn er best veel antwoorden die verbazingwekkend goed zijn."