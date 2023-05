Boris Johnson wordt voor de achtste keervader

De Britse oud-premier Boris Johnson wordt weer vader. Dat meldt Johnsons vrouw Carrie, met wie hij al twee kinderen heeft. "Nieuw teamlid arriveert over een paar weken", schrijft de 35-jarige Carrie op Instagram, naast een foto van haar met de twee jonge kinderen van het paar, Wilfred en Romy. Mocht de zwangerschap goed verlopen, dan is de 58-jarige Johnson straks vader van acht kinderen. Hij heeft ook vier kinderen met ex-vrouw Marina Wheeler en kreeg in 2009 ook nog een kind met minnares Helen Macintyre.