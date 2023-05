Strandwachten op Mallorca gaan staken

De strandwachten van een aantal populaire stranden op het Spaanse eiland Mallorca gaan vanaf zondag voor onbepaalde tijd staken. Een woordvoerder van hun vakbond liet vrijdag weten: "Geen van ons gaat aan het werk. Als er zwemdoden vallen, is dat niet onze schuld."

De staking treft alle stranden van de gemeente Palma, waaronder het populaire Ballermann-strand. Mensen mogen wel de zee in, maar dat is op eigen risico. Normaliter houden de strandwachten er van 11.00 tot 19.00 uur toezicht.

Vorig jaar dreigden de strandwachten ook met een staking, maar toen werd een akkoord bereikt met de gemeente, die een salarisverhoging en een langer seizoen beloofde. Dat hield onder meer in dat de strandwachten al vanaf april aan de slag zouden gaan, maar dit jaar begon het seizoen opnieuw pas in mei. Volgens de vakbond van de reddingswerkers is de salarisverhoging ook niet tot stand gekomen en bleven beloofde verbeteringen van de faciliteiten van de strandwacht uit.